 

Почти все метеориты прилетают на Землю всего из трех мест Солнечной системы

27.10.2024, 10:45, Разное
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До недавнего времени ученые располагали сведениями о происхождении лишь 6 % метеоритов, которые были связаны с Луной, Марсом и Вестой, крупнейшим астероидом в нашей звездной системе. Но последнее исследование, в котором данные телескопических наблюдений были объединены с моделированием при помощи ИИ, сделало вещи гораздо более любопытными. На данный момент определено происхождение уже 90 % всех зафиксированных метеоритов.

Астрономы установили, что в Солнечной системе есть всего три места происхождения метеоритов. Все они расположены в поясе астероидов и носят названия Карин, Коронос и Массалия. Возраст первого оценивается в 5 млн. лет, второго в 7 млн. лет, а вот третье наиболее древнее – ему порядка 40 млн. лет. Оно же и самое «плодовитое» — из Массалии к нам прилетает порядка 37 % всех метеоритов.

Теория о механизме образования метеоритов по итогам исследования не изменилась. Астероиды сталкиваются между собой, вследствие чего их обломки получают ускорение, после чего подхватываются гравитационными полями крупных планет и Солнца. Но теперь ученые могут проследить весь путь метеоритов, начиная от точки старта, и рассчитать вероятность появления незваных гостей в пределах Земли. Остается только понять, откуда берутся оставшиеся 10 % метеоритов.Источник &#8212 phys.org


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