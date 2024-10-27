В Исландии могут начать извергаться вулканы из-за климатических изменений

Изменение климата создает условия для крупного извержения вулканов в Исландии, предупреждают эксперты. Вулканологи заявляют о неопределенности сроков, но подчеркивают, что рост температуры способен ослабить ледники, сдерживающие вулканическую активность. Профессор Мишель Паркс из Исландского метеорологического управления назвала период до извержения неопределенным, но отметила возможность его скорого начала.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозировал самый теплый год в истории наблюдений в 2024 году. Он утверждал, что потепление уже превысило доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия, влияя на все системы планеты.

Глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил о появлении пустынь в Южной Европе в случае потепления на три градуса Цельсия, которое может произойти уже к 2100 году.