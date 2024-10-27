Начинается чахотка – врачи рекомендовали перевезти тело Ленина в Краснодар

Специалисты Российской академии естественных наук (РАЕН) завершили ежегодную диспансеризацию тела Владимира Ульянова-Ленина.

Врачи пришли к неутешительным выводам – у вождя мирового пролетариата был выявлен туберкулёз и его мумию необходимо срочно перевезти на юг России.

– К сожалению, мы обнаружили во взятых пробах палочку Коха, у Владимира Ильича начинается чахотка. Пока его ещё можно спасти, мы предлагаем немедленно начать действовать, – рассказал журналистам главный врач РАЕН Всеволод Попов.

По прогнозам специалистов, в случае немедленного начала лечения и переноса тела Ленина на юг уже через полгода можно добиться полной ремиссии. Врачи рекомендуют перенести мавзолей в Краснодар минимум на 5 лет, так как больным туберкулёзом противопоказан московский умеренно-континентальный климат с чётко выраженной сезонностью.

Вопрос о временном переносе мавзолея Ленина на Кубань будет вынесен на обсуждение правительства уже в феврале 2025 года.

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