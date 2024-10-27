Соцсети кошек и собак — насколько это странный знак?

Британские кошки и собаки захватили социальные сети: у четырех миллионов из них есть там собственный профиль.

Только представьте себе недоумение космических наблюдателей за нашей планетой, мониторящих земное интернет-пространство и обнаруживающих в соцсетях засилье лохматых и хвостатых пользователей! Что подумают о землянах представители развитых цивилизаций?

Вполне возможно, им придет в головы, что господствующая раса у нас мяукает и лает, а представители гомо сапиенс их просто обслуживают. Ведь около 16 % жителей Британских островов публикуют фотографии своих любимых питомцев в социальных сетях, а более четверти людей в одном районе открывают учетные записи для домашних животных.

Британские кошки заполонили социальные сети: владельцы открывают аккаунты для своих пушистых друзей. Собаки также принимают участие в этом деле, и исследования показывают, что владельцы домашних животных не только выкладываютт в соцсети снимки своих питомцев. Их хозяева обновляют страницы регулярными фотографиями и видео, новостями о здоровье и отчетами о деятельности своих любимцев.

30 % аристократов из Кенсингтона и Челси (фешенеббельных районов Лондона, чаще всего заводят для своих хвостатых компаньонов аккаунты в социальных сетях. 28 % владельцев домашних животных в Рединге занимают по этому показателю второе место, за ними следуют жители Эдинбурга и Манчестера (соответственно, 26 % и 22%).

В Туманном Альбионе насчитывается около 13,5 миллионов домашних собак и 12,5 миллионов кошек, причем из них около 4,1 миллиона животных зарегистрированы в социальных сетях.

Чарли Шекспир из комады WhichBingo, сайта с обзорами онлайн-бинго, который провел опрос среди 2000 владельцев домашних питомцев в Великобритании, сказал:

«Трудно сказать, как домашние животные страны относятся к социальным сетям, но, очевидно, их хозяевам это нравится. Более десяти процентов теперь имеют профиль в социальных сетях».

Согласно исследованию, еще 37 % владельцев домашних животных говорят, что балуют своих питомцев настолько, что позволяют им сидеть с ними за обеденным столом, а 47 % разрешают своим любимцам спать с ними в постели.

И это только в одной стране! Что же происходит на всей Земле?

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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