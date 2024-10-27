Рупор кремлевской пропаганды: О вербовке переселенцев в Калининград

О вербовке переселенцев в Калининград

На прошлой неделе выкладывал на канале (https://t.me/periskop_pacific/5500) любопытную карту – откуда преимущественно вербовали переселенцев в Кенигсбергскую (с 1946 Калининградскую) область РСФСР. Тогда было множество вопросов – а какие льготы давали переселенцам или их переселяли насильно и тоталитарно?

Вот сейчас как раз скачал остальные материалы – и там в музейном стенде из Зала Переселенцев как раз была выкопировка набора льгот, действовавшая до 1955-56 (затем льготы серьёзно урезали). Посмотрите, набор был большой – начиная с бесплатного проезда к месту переселения, но самое главное содержалось в п.3:

"Каждой семье предоставлялась в личную собственность квартира или дом с участком земли для инд. сада или огорода площадью от 0,3 до 0,5 га".

Представляете, что это значило для обычной советской семьи году этак в 1947-1949-м?

[понятно, что предоставление домов и квартир было увязано с переселением немцев отсюда, которое шло аж до 1948 года, а потом уже с плановым восстановлением жилфонда в городах]

А если переезжала семья в 4 человека (муж, жена, 2 детей), то она получала вместе с квартирой ещё и 2200 руб. подъемных "новыми" (т.е. после денежной реформы 1947-го) – 1000 на главу семьи и 1200 на остальных членов семьи. Продажа набора товаров по льготным госценам относится, скорей всего, к периоду 1946-47 гг., пока сохранялась разница цен и карточная система.

Завербованные же колхозники, переезжая в сельскую местность бывшей Кёнигсбергщины, получали не только дом с огородом, но ещё и списание всех долгов и недоимок по налогам, которых после войны было весьма много. Плюс освобождение от налогов на 2-3 года вперёд.

Такой вот он был, тоталитарный сталинизм, "беспощадно угнетавший свой народ" 🙂

https://t.me/periskop_pacific/5619 – цинк

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