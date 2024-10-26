Харрис – “Мы будем добиваться завершения войны”

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харис прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке и удар, нанесенный Израилем по Ирану.

Харрис заявила, что США поддерживают право Израиля на самооборону. “Мы тверды в своем намерении понизить уровень насилия в регионе. Это будет фокусом нашей политики”, – добавила Харрис.

По ее словам, США намерены предпринимать активные усилия, направленные на завершение войны. “Необходимо добиваться освобождения похищенных и стремиться к урегулированию конфликта на основе принципа двух государств”, – добавил она.