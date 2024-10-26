 

Рупор кремлевской пропаганды: Об изменениях на фронте

26.10.2024, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Просто для фиксации.

Благодаря стратегии Генштаба, умелому командованию на ряде направлений, усовершенствованной тактике штурмовых действий и активной работе ВПК мы перешли от ситуации с освобождением нескольких сотен квадратных метров в день в 2023 году до нескольких десятков квадратных километров в день осенью 2024 года.

Это не значит, что нет проблем с оснащением войск, организацией штурмовых действий или действиях на оперативном уровне. Конечно же они есть. Но они были и в 2022 и в 2023 годах. Тут важна динамика решения этих проблем.

Все познается в сравнении и по сравнению с тем, что наблюдалось в 2023 году. В этом есть достаточно серьезный показатель тех усилий, которые государство прикладывает для повышения общей эффективности ведения боевых действий. И эти усилия сейчас более чем зримы, когда от битв из "избушку лесника" мы перешли к системному освобождению населенных пунктов и нашей территории.

Но предстоит еще немалый путь до нашей военной победы, что требует дальнейших усилий по совершенствованию нашей армии и наращивания оборотов нашего ВПК. Самоуспокоение и расслабленность на фоне очевидных успехов столь же опасна как недооценка противника (прежде всего тех сил, которые стоят за Украиной) и шапкозакидательство. Так что консолидированные усилия государства, армии, ВПК и общества должны быть направлены на закрепление положительных для нас тенденции и устранения объективных недостатков – только так и будет достигнута наша общая победа. В конечном итоге, нам надо сделать работу так, чтобы не было стыдно перед нашими предками.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Мнение: Британская империя продолжает рушиться, госдолг Британии в 100% ВВП, «из-за Путина голодают в Газе»

26.10 / Мнение: Был один, который не стрелял

26.10 / Америка помогла Украине продлить режим Зеленского денежными вливаниями

26.10 / Опасения за здоровье короля Чарльза III усилились из-за его отказа от еды

26.10 / Алкоголизм губительно повлиял на зрение россиян

26.10 / Рупор кремлевской пропаганды: По израильской атаке на Иран

26.10 / Семь причин, почему быть домоседом не так уж плохо – хватит куда-то бежать!

26.10 / Мать пленного солдата РФ обвинила украинских военных в вымогательстве

26.10 / Кошки изменили здоровье и самочувствие хозяев

26.10 / Суд приговорил строителя к девяти годам за хищение 23 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика