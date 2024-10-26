Рупор кремлевской пропаганды: Об изменениях на фронте

Просто для фиксации.

Благодаря стратегии Генштаба, умелому командованию на ряде направлений, усовершенствованной тактике штурмовых действий и активной работе ВПК мы перешли от ситуации с освобождением нескольких сотен квадратных метров в день в 2023 году до нескольких десятков квадратных километров в день осенью 2024 года.

Это не значит, что нет проблем с оснащением войск, организацией штурмовых действий или действиях на оперативном уровне. Конечно же они есть. Но они были и в 2022 и в 2023 годах. Тут важна динамика решения этих проблем.

Все познается в сравнении и по сравнению с тем, что наблюдалось в 2023 году. В этом есть достаточно серьезный показатель тех усилий, которые государство прикладывает для повышения общей эффективности ведения боевых действий. И эти усилия сейчас более чем зримы, когда от битв из "избушку лесника" мы перешли к системному освобождению населенных пунктов и нашей территории.

Но предстоит еще немалый путь до нашей военной победы, что требует дальнейших усилий по совершенствованию нашей армии и наращивания оборотов нашего ВПК. Самоуспокоение и расслабленность на фоне очевидных успехов столь же опасна как недооценка противника (прежде всего тех сил, которые стоят за Украиной) и шапкозакидательство. Так что консолидированные усилия государства, армии, ВПК и общества должны быть направлены на закрепление положительных для нас тенденции и устранения объективных недостатков – только так и будет достигнута наша общая победа. В конечном итоге, нам надо сделать работу так, чтобы не было стыдно перед нашими предками.

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