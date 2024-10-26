Америка помогла Украине продлить режим Зеленского денежными вливаниями

Пакет помощи Украине в 400 миллионов долларов послужил для поддержания на плаву режима президента Украины Владимира Зеленского заявил полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона.

Макгрегор отметил низкую эффективность пакета, называя его скорее символическим жестом. По его мнению, режим Зеленского не продержится долго, но финансовая поддержка призвана продлить его существование. Он провел параллель с ситуацией во Вьетнаме, где США поддержали Южный Вьетнам лишь на словах. Также Макгрегор подверг критике главу Минобороны США Ллойда Остина за его высказывания об ослаблении президента РФ Владимира Путина. Он полагает, что политика Вашингтона привела к укреплению российской армии, сделав ее самой мощной и эффективной в мире.