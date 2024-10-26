Опасения за здоровье короля Чарльза III усилились из-за его отказа от еды

Британский король Чарльз III заставил окружающих переживать за свое здоровье, приостановив лечение ради поездки в Австралию, несмотря на его тяжелое онкологическое заболевание. Ситуация усугубилась, когда он стал отказываться от еды, что вызвало тревогу у членов королевской семьи и медиков.

По данным источника RadarOnline, монарха приходится упрашивать съесть хоть что-нибудь. Его недавно убедили съесть половинку авокадо на обед, однако до этого он полностью отказывался от пищи.