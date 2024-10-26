 

Алкоголизм губительно повлиял на зрение россиян

26.10.2024, 22:05, Разное
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Злоупотребление алкоголем нанесло серьезный ущерб зрению россиян. По данным специалистов, частое употребление спиртного приводит к различным нарушениям зрительного восприятия, в том числе к двоящемуся или даже тройному изображению предметов.

Хронический алкоголизм может также исказить восприятие цветов и ухудшить способность распознавать объекты в темноте или при слабой видимости. Серьезную угрозу представляют повреждения сетчатки и зрительного нерва. Поражение сетчатки приводит к снижению четкости зрения, изменению восприятия цветов и форм. Токсическое поражение зрительного нерва является необратимым процессом, который усугубляется дефицитом витаминов группы В. К сожалению, утраченные функции зрения после отказа от алкоголя восстанавливаются только частично.


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