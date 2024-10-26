 

Рупор кремлевской пропаганды: По израильской атаке на Иран

26.10.2024, 21:05, Разное
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По израильской атаке на Иран.

1. Удар Израиля был подчеркнуто демонстративным и ограниченным, что явилось следствием позиции Ирана и давления США. Ему предшествовали несколько недель переговоров "куда бить/куда не бить" и мантр "никто не хочет мировой войны".

2. В итоге, несколько прилетов с неопределенным результатом за пределами Тегерана. Израильские СМИ первоначально заявили об успехи, но потом даже в них начал просачиваться скепссис по поводу "договорнячкового" удара, который должен был прежде всего сохранить лицо Нетаньяху.

3. Иран заявил, что ущерб был незначителен, но даже на него он ответит в нужный момент. В конечном итоге, ракетные удары по Израилю сейчас идут и так каждый день, как с территории Ливана, так и с территории Йемена. Вряд ли мы увидим что-то похожее знаменитому ракетному дождю в ответ на конкретно этот удар. Незначительность ущерба даст возможность Ирану продолжать придерживаться прежней стратегии, когда "Хезболла" и "Ансар Аллах" регулярно обстреливают Израиль.

4. Стоит помнить, что для Ирана прямая война это крайний и крайне нежелательный вариант. Иран не сможет вывезти прямую войну с США и Израилем. Но он может их победить играя по своим правилам прокси-войны и придерживаясь стратегии, которую когда-то разработал Кассем Сулеймани. Именно поэтому Израиль и пытается вытащить Иран на прямое противостояние, а Иран от этого всеми силами уклоняется.

Источник: Colonel Cassad


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