Мать пленного солдата РФ обвинила украинских военных в вымогательстве

Мать солдата из Луганска, оказавшегося в плену у ВСУ, обвинила украинских военных в вымогательстве. По ее словам, в обмен на жизнь сына военные потребовали от женщины деньги под предлогом возмещения за якобы убитых украинцев, поврежденный дрон и медицинское обслуживание.

Точную сумму вымогатели не указали, но рекомендовали перечислить имеющиеся у семьи средства в размере 700 тысяч рублей. В разговоре с сыном жительница услышала голос мужчины, говорившего по-русски, который требовал деньги за убийство украинских военных. После этого сын также потребовал у матери деньги. Ранее самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Подмосковье, где они пройдут реабилитацию и лечение.