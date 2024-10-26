Кошки изменили здоровье и самочувствие хозяев

Наука представила доказательства благоприятного воздействия проживания с кошками на здоровье и благополучие владельцев.

Хозяева кошек часто воспринимают их как полноценных членов семьи, что подтверждают исследования: половина из 1800 владельцев кошек в Нидерландах назвали своих питомцев семьей. Взаимодействие с кошкой, например, ласка или игры, приносит ощутимую пользу при депрессивных состояниях, снижая симптомы болезни.

Кроме того, исследования показали, что владельцы кошек имеют меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Врач Сергей Алендеев подчеркнул, что забота о кошке, как и о других питомцах, подразумевает ответственность, которая положительно влияет на здоровье хозяев.