 

Суд приговорил строителя к девяти годам за хищение 23 млн рублей

26.10.2024, 20:25, Разное
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Суд Центрального района Челябинска вынес приговор директору строительной компании, уличенному в хищении 23 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для национальных проектов.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый мошенническим путем похитил деньги, выделенные на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Незаконные действия осужденного были раскрыты в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ.

Суд признал подсудимого виновным по статьям “Мошенничество в особо крупном размере” и “Дача взятки в крупном размере”. Приговором суда он осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.


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