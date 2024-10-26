Мнение: Самые популярные певцы России, вероломный Линус Торвальдс и релоканты про бардак в Париже

1. Самый популярный певец года — Шаман — набрал в опросе симпатий необоримые 38% голосов (ссылка). Следующее место — Газманов — 19%. У Лепса 10%, дальше цифры поменьше. Все трое строго и открыто за Россию, поэтому их и любят. Особенно Шамана, так как слово «русский» целый век было под негласным запретом в наших нерусских СМИ, из-за чего в обществе накопилась сильнейшая фрустрация — острое желание устранить несправедливость, сдвинуть маятник в другую сторону. Напомню, западолюбивые редакторы так боялись слова «русский», что даже в прямой речи президента заменяли «русский» на «российский».



Напротив, певцы, занявшие в 2022 году сторону США, набрали максимум по 2%. Очевидных причин на то две.



Во-первых, народ считает их предателями. Во-вторых, они не так уж хорошо поют. Звёзд галактического масштаба, которые чуть ли не «наше всё», лепили из них те самые враждебные СМИ с аллергией на всё русское. Сейчас значительную часть западных вышек ненависти отключили, поэтому певцов-западников никто особо не пиарит.



У певиц-западниц рейтинги немного лучше, так как глубинный народ считает их «дурами», с которых спрос меньше. Поэтому даже у Пугачёвой, несмотря на все её фокусы последних двух лет, остаются целых 5%.

2. Русских разработчиков отключили от поддержки ядра операционной системы Линукс. Линус Торвальдс, создатель Линукса, горячо одобрил это решение, обозвав выразивших своё возмущение «троллями». Walter-simons пишет (ссылка):



Из мейнтейнеров ядра Linux удалили 11 российских разработчиков, некоторые из которых, судя по их почтам, связаны со Sber Devices, Байкал Электроникс, ОС Аврора, Metrotek и NetUP. Изменения внес Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), который является сопровождающим разработчиком стабильной ветки ядра Linux. Основной причиной этого удаления названы «compliance requirements» и на этом все. [Линус Торвальдс пишет:]

«Итак, множество русских троллей на свободе.

Совершенно ясно, почему было сделано это изменение, оно не будет отменено, и использование множества случайных анонимных аккаунтов для попыток «прозондировать» его российскими фабриками троллей ничего не изменит.

И, к вашему сведению, для реальных невинных свидетелей, которые не являются аккаунтами «фабрик троллей» — «различные требования к соблюдению» — это не только американская фишка. Если вы ещё не слышали о российских санкциях, попробуйте как-нибудь почитать новости. И под «новостями» я не имею в виду спонсируемый российским государством спам. Что касается отправки мне реверсивного патча — пожалуйста, используйте ту кашицу, которую вы называете мозгами.

Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Видимо, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в незнании истории.»

Так прокомментировал Линус наш Торвальдс (создатель ядра Linux), когда его спросили, а [что], собственно, происходит?

Со своей колокольни могу лишь поделиться ощущением от происходящего. Если в прошлом веке глобальный Запад вел противостояние хитро и расчетливо, с упором на противостояние ценностей, то сейчас просто дурка какая-то.

Если в прошлом Запад успешно создавал иллюзию наличия у него некой правды (о чем я писал ранее), честных судов, демократии (что бы это не значило), то в последние годы всё это смахнули в ведро, а на виду остался лишь коричневый беспредел какой-то по национальному признаку (или домену). Осталась только сила. Хоть и больше похожая на силу буйно-помешанного психопата, но от этого не легче, а даже страшнее.

Куда ещё прилетит, [кто знает]. Были бабки — и вот их нет, заблокировали. Была лицензия — отозвали. Был авто — окирпичили. И т.д. и т.п.

А отсюда мысли — даже простому человеку, по возможности, не стоит связываться с их продукцией, финансами, софтом, сервисами, как бы неудобно это ни казалось в моменте.

Напомню, среди финнов есть нормальные люди, и много, однако значительная часть финнов — особенно из финских элит — спит и мечтает, как загонит русских в концлагеря. Линус Торвальдс — не исключение. При этом болтовня Линуса про «агрессию», «историю» и так далее не является приглашением к дискуссии — переубедить его невозможно. Финская культура — культура лимитрофов, так что русофобия является её краеугольным камнем, а всё остальное — всего лишь предлог для выплеска неприязни к нам.

Полагаю, лучшее, что мы можем сделать — это очередной раз проговорить, что репутация финнов в России по историческим причинам незаслуженно хороша. Если с немцами и американцами мы в итоге заключим мирный договор и снова будем сотрудничать, то финнов с канадцами лучше держать на расстоянии вытянутой палки.

3. Знаменитый иноагент Геннадий Гудков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) жалуется на грязь и мусор в главных европейских столицах – Париже, Лондоне и Брюсселе (ссылка). Судя по описанию релоканта, «Великая Британия» и «Великая Франция» больше похоже на страны третьего мира, чем на великие европейские державы.

Пожалуй, нашим эмигрантам последней волны можно посочувствовать. Они ехали в «сияющую цивилизацию» из «варварской России», зачастую спешно бросив здесь всё и спалив за собой мосты, а в итоге приехали в бардак. Улицы с шампунем моют теперь в нашей стране: в Европе же теперь с шампунем не всегда моют даже европейцев.

Списать всё на забастовки мусорщиков нельзя — системно грязно уже чуть ли не во всех крупных мегаполисах западной Европы. Полагаю, корень проблем в том, что Евросоюзом последние десятилетия правят леваки. Обеспечение порядка и чистоты на улицах — не самое сильное место левых лидеров.