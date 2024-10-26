В 2024 году 18 сибирских колхозов направили телеграммы в Кремль «дорогому Леониду Ильичу об успешном перевыполнении плана»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» подборку обращений граждан, поступивших в Кремль за первые три квартала 2024 года.

За прошедшие 9 месяцев российский лидер получил 52 тысячи писем и телеграмм от физических и юридических лиц, однако не все граждане оказались в курсе политических изменений последних десятилетий – в Кремль по-прежнему поступают корреспонденция для «дорогого Леонида Ильича» с отчётами об успешном выполнении «заданий партии и правительства».

– Особенно много подобных телеграмм поступает из Сибири – за этот год мы уже получили 18 рапортов Брежневу от колхозников, которые пишут о перевыполнении плана по сбору зерновых, – пишет Песков.

Пресс-секретарь президента призвал граждан с пониманием отнестись к «некоторой неинформированности соотечественников» и допустил, что в отдалённые районы Сибири всё-таки стоит провести хоть какую-нибудь связь помимо телеграфа.

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