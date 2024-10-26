Личное: “Слепое пятно в отношении границ”

Давайте разберемся, чем анализ своей СЗ отличается от собирания шкатулочки.

СЗ свою легче всего понять по степени близости, которая существует между вами с партнером, при условии, что вы не щипцами его удерживаете и не огораживаетесь забором.

Корона всегда скрывает собственные щипцы, но создает иллюзию собственного забора, за счет этого помогает вам завышать значимость.

Получается, что при очень маленькой степени близости (главный показатель СЗ!) вам мерещится ваша большая значимость. А шкатулочка пополняется воображаемыми шагами и вложениями партнера.

Посмотрим, как это происходит.

otheum21

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Спасибо Вам за Ваш блог, за то, что Вы делаете.

Читаю блог несколько лет, пишу впервые.

Мы познакомились с М на работе примерно год назад, работаем в одной команде. Он умный, привлекательный, мне нравится его чувство юмора. Был женат, сейчас в разводе. Я замужем не была, детей нет.

Сложно сказать, кто он по типу фрустрации, точно не казанова, на онегина тоже не похож, слишком любит нарушать правила. Я, видимо, рапунцель, может быть, чуть больше беладонна.

Так получилось, что наше общение всегда больше было похоже на пикировку, сложно сказать, кто первый начал задевать другого, мне кажется, что он. Только вот играю я в это примерно также как в настольный теннис – либо недолет, либо перелет.

Он мне всегда был симпатичен, как человек, и наши перепалки мне нравились. Ходили вместе за чаем, иногда обедали вдвоем, он составлял мне компанию, если у меня не получалось пообедать вместе с командой. Как-то я занималась подарком другому коллеге на ДР, он вызвался помочь. Пошли покупать вместе в итоге, потом еще гуляли и обедали. Ну какие-то такие дружеские моменты. Я не позволяла себе думать о нем в романтическом ключе, я старше него на 10 лет. Ему 30.

(У них перепалки и пикировки, хотя она – женщина и старше его на 10 лет. У автора – типичная корона равенства, игнорирующая и гендерную разницу и возрастную. Опишете, как выглядит эта ее корона и чем занимается?)

И потом я просто влюбилась. Видимо все это копилось во мне. Мы были на корпоративе, я пришла позже и сидела довольно далеко от него. В какой-то момент, проходя мимо, он положил руки мне на плечи, такое массажное движение одно. И ушел.

Потом я подсела в их угол рядом с ним. Он держал меня за руку под столом, пытался обнимать. Но это было неловко, вокруг коллеги, и я ему шепнула, что это неприлично, он перестал. Плохо получилось, как учительница сверху, но я не смогла подобрать, что-то получше. Подливал мне чай, дал свою толстовку, когда вышли на улицу подышать. Конечно, это может сойти за галантность, но он этим обычно не отличается.

(Проходя мимо, он помял ей плечи и тут же одернул руку и ушел. То есть это был полуавтоматический жест. Потом она сама подсела к нему и он ей оказывал какие-то мелкие знаки внимания. Она все это сложила в шкатулку, и самое ценное там, что галантностью он обычно не отличается. Однако на корпоративах люди выпивают и поэтому ведут себя не так как обычно. Автор проигнорировала этот факт. По итогу мы видим небольшое сокращение дистанции с его стороны, но под алкоголем и с подачи автора, ведь это она подсела к нему в угол. Посмотрим что будет с дистанцией дальше)

У меня очень большое слепое пятно в отношении границ в общении проявляется, когда я влюбляюсь. Я сразу как в вакууме, не понимаю, что правильно, а что нет, что сказать и что ответить, где мои границы. Полная растерянность.

С друзьями у меня лучше получается это видеть.

(От влюбленности всегда почти растет корона, особенно если вы – не нерыба, поэтому растет слепота по части границ)

После этого корпоратива я немного позволила себе помечтать о нем, ухудшила свою ситуацию.

Никаких шагов с его стороны не было.

(Мы видим, что после корпоратива дистанция не уменьшилась, а дальше увидим, что она даже выросла. То есть о росте СЗ более, чем “коллега” говорить нечего)

Как-то в конце рабочего дня М сказал другому парню про меня, при мне, что-то вроде “Посмотри на нее, она же хищница”.

(Когда близость не растет или даже уменьшается, а хочется вообразить рост своей СЗ, начинается собирание шкатулки. Каждая шутка, фраза, взгляд, все кладется в шкатулку и служит “гарантом” высокой СЗ и кормом для короны)

Тот поржал и посоветовал мне “вточить” ему. Дальше опять шутки-прибаутки, все в таком роде. М ответил, что если бы я его ударила, то он был бы вынужден ударить меня в ответ иначе я перестала бы его уважать. Ну а я сказала ему, что он может не переживать, что маленьких и слабых я не обижаю. Хотелось уколоть его. Сейчас стыдно вспоминать. И еще был потом момент, когда я вышла из границ и опять отбила мяч далеко за пределы, но это уже позже гораздо.

(Одновременно она собирает признаки своих косяков, чтобы шить на него колпачки. Вот это ее горевание, как она его отталкивает, как обижает, и на корпоративе одернула и тут больно сделала, все это куски-лоскутки, которые идут на пошив колпачков. Дальше она будет этим оправдывать обратную динамику)

Вообще, он вспыльчивый. Но на меня никогда не срывался, не отбивает мячик, который летит за пределы стола, поэтому в проигрыше всегда я.

(На самом деле он сказал ей более грубую вещь, пообещав ударить ее в ответ, при том, что это была не ее угроза. Но ей кажется, что он деликатен, а она с ним груба. Опишете механизм колпачка?)

Потом у него что-то произошло в жизни, особо он не рассказывал, но, как он сам выразился, крит на проме. Общение наше начало сходить на нет в этот период. Я отвлеклась на других мужчин, ходила на свидания, ничего серьезного, но о нем перестала думать, меня отпустило. Я так думала.

(После того корпоратива, где он позволил себе лишнее, он постепенно увеличивает дистанцию. И, похоже, даже оправдывается перед ней, исполняя арию жука. Какова динамика ее СЗ? Почему, как думаете?)

Постепенно он перестал со мной здороваться. Он приходит позже и обычно ко всем подходит, ко мне тоже подходил, а тут перестал. Ответит, конечно, но сам – нет.

(Перестать здороваться с коллегой – довольно высокая степень раздражения. Это похоже на отрицательную СЗ. Как думаете, почему это случилось?)

Нас с ним на работе иногода дразнят, что мы похожи внешне. Это действительно так, мы чем-то похожи, типаж один.

(Но она, как это часто бывает, надела на него столько колпачков, что даже его подчеркнуто плохое отношение положила в шкатулку и решила, что так проявляется его обида на ее нелюбовь. Понятно, как появляется Волчонок Недолюбленный?)

Как-то на очередном корпоративе один парень начал мне говорить, что М это вроде как моя вторая часть. Не в том смысле, что мы пара, а в том, что дополняем друг друга, не помню какое он слово подобрал. Я не очень поняла, зачем он это говорил мне, но сказала ему, что это какая-то ерунда.

Потом он что-то похожее стал говорить М, а я была рядом и слышала. М хмыкнул, типа – кто, она? пффф…

Я повернулась к ним и сказала, что М со мной даже общаться больше не хочет, какие уж тут друзья.

А потом М подошел, обнял за шею, ну как-то так грубовато, и сказал – Знаешь, почему я с тобой не общаюсь, потому что ты говоришь мне плохие вещи при других людях. Я попросила привести пример, но тут нас прервали. Надо было вернуться потом к этому разговору, но я не вернулась.

(Этот эпизод сами проанализируйте. Важно то, что он подтверждает факт, что не хочет с ней общаться, а она и это кладет в шкатулку)

Когда я уже собиралась домой, зашла за вещами, села в холле в кресло и немного болтала с другим парнем, появился М, сел рядом, стал уговаривать не уезжать, взял руку, прижался губами. Потом укусил слегка. Если бы мы были одни, то, может, мы бы в этот момент все выяснили, но мы были не одни, поэтому я встала и ушла. Успела услышать, что тот парень сказал М, что тот слишком напирает.

(Он опять выпил лишнее, похоже. Но давайте считать, что он сделал некий шаг к сближению)

На работе все также, игнорит меня, в том плане, что первый ко мне не обратится.

Ну и сверху в моей шкатулке лежит то, что выбило меня из равновесия совсем недавно.

Намечается еще один корпоратив, там надо было зарегистрироваться заранее.

Написала ему в рабочем мессенджере, спросила, поедет ли он.

М: не знаю, это еще не скоро. А ты?

Я: отметилась, что поеду

М: да, надо тоже

Я: давай)

М: если едем, то только вместе?

Я: ахаха, 100%

Потом он начал заполнять эту анкету и там вопрос – с кем комфортно разместиться в номере. Прислал скрин вопроса и пишет –

М: Тебя указываю

Я: Смешно

Прислал три ржущих смайла

(Это похоже на то, что она его пригласила, он ответил полусогласием и фамильярно пошутил. Понятно, что он в курсе ее влюбленности? Аргументируйте, почему понятно и как он дает ей понять, что в курсе?)

Сегодня отправила ему фотки с наших прошлых посиделок. Мы там фотографируемся человек семь, мы с ним сзади и он держит меня захватом за шею и прижимается щекой.

Он что-то ответил, но ничего такого, что подразумевало бы диалог.

(Он ведет себя с ней так, как коллеги мужского пола ведут себя с влюбленными коллегами женского пола, которых хотят отодвинуть на приятельскую дистанцию: грубые шутки и шутливые фамильярности. А сближение выглядит совсем иначе – помощь, поддержка, добрые слова, задушевные разговоры, совместный досуг после работы и на выходных. Однако, надев колпачок на человека, многим хочется решить, что вот у него любовь эксклюзивно проявляется вот так, через грубость и дистанцию, а не через нежность и сближение)

Я не очень понимаю, где я накосячила. Ну были разные ситуации, конечно. Думала спросить, но тот момент упущен и не могу же я ему снова предъявить, что он со мной не общается. А от него ко мне запроса нет.

Говорю себе, что он просто не хочет со мной общаться, что надо перестать о нем думать.

(Все верно. Хотел бы, общался. Причем, если бы раньше нежного общения, сам общался бы нежно, а не грубил)

Но не могу сама поверить и перебираю в голове все это, что тут рассказала. Как можно выйти из этой ситуации?

Пытаюсь понять, в границах ли попробовать поговорить с ним и выяснить, что я сделала, но мне кажется, что это плохой вариант, потому что будет выглядеть так, будто бы он обязан со мной общаться и вот не общается.

(Да, это будет прямой запрос на сближение со стороны автора. Причем, если бы не было шуточек про совместные ночевки и не было бы ее флирта, можно было бы спросить как коллега коллегу, что случилось. А раз автор переводила в другой формат, у нее нет КП, чтобы спрашивать, почему ее теперь игнорируют)

Думала просто попробовать позвать его куда-то, но меня останавливают мои +10 и то, что мы в одной команде. Отказа я не боюсь, как такового, а вот в щель просачиваться не хочется.

Помогите, пожалуйста, понять, есть ли у меня КП на какое-то действие. Как будто бы своими дурацкими шутками в той переписке он мне КП совсем не открывает. Может вообще троллит.

(Автор ломает голову, шутки героя – это шаги под видом трололо и трололо под видом шагов? Помогите ей, как отличить одно от другого, если поняли главный критерий. Какой он?)

А если и открывает, то не совсем понятно, в какой степени.

Есть ли какой-то способ нащупать свои границы, когда, вдруг, от эмоций перестаешь соображать и видеть хоть что-то верно вообще?

(Автор мучительно думает, должна ли она делать шаги к герою, который не делает никаких шагов, но иногда ее подкалывает. Ответ на этот вопрос очевиден: не должна. Но ей кажется, что это очень сложный вопрос, ее качает, шатает, она не видит границ и так далее. Почему простой вопрос превращается в такой сложный?)

Еще раз спасибо большое за все!