 

Европейская Россия отметилась аномально высокой температурой

26.10.2024, 18:50, Разное
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Значительное превышение температурных норм охватило практически всю европейскую часть России, исключая южные районы. В Ненецком автономном округе и Архангельской области под влиянием потепления интенсивно тает снег, днем там воздух прогревается до +7°С. За выходные и начало следующей недели площадь снежного покрова сократится на несколько процентов до 60-62%.

В Красноярском крае ожидаются существенные положительные аномалии, на севере Сибири дневная температура будет держаться на отметках -2… -7°С, ночные понижения составят -7… -12°С.

В отдельных регионах до сих пор присутствуют остатки летней погоды, в частности, на юге Башкирии и востоке Оренбургской области сохраняется высокий четвертый класс пожарной опасности.

Ранее синоптики сообщали, что большинство российских регионов 26 и 27 октября ожидает теплая погода, на юге РФ в субботу возможны локальные дожди, в центральной части страны осадки не прогнозируются.


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