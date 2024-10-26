Европейская Россия отметилась аномально высокой температурой

Значительное превышение температурных норм охватило практически всю европейскую часть России, исключая южные районы. В Ненецком автономном округе и Архангельской области под влиянием потепления интенсивно тает снег, днем там воздух прогревается до +7°С. За выходные и начало следующей недели площадь снежного покрова сократится на несколько процентов до 60-62%.

В Красноярском крае ожидаются существенные положительные аномалии, на севере Сибири дневная температура будет держаться на отметках -2… -7°С, ночные понижения составят -7… -12°С.

В отдельных регионах до сих пор присутствуют остатки летней погоды, в частности, на юге Башкирии и востоке Оренбургской области сохраняется высокий четвертый класс пожарной опасности.

Ранее синоптики сообщали, что большинство российских регионов 26 и 27 октября ожидает теплая погода, на юге РФ в субботу возможны локальные дожди, в центральной части страны осадки не прогнозируются.