Мнение «аналитика»: О самых страшных войсках Украины… Россия их не сможет победить?

Это секретный резерв украинского президента Владимира Зеленского. Даже заокеанские спонсоры нынешнего конфликта ничего не знают про их подготовку глубоко в тылу. Ну или закрывают глаза. Но эта «#армия победы» не просто готовится. Она уже начинает действовать — пока, быть может, и не так заметно, как самые распиаренные бригады ВСУ.

Но тут главное, что России — косной и замшелой — сейчас «нечего» им противопоставить.

Два года назад, после «харьковских манёвров», но ещё до херсонских «трудных решений» в украинском социуме завирусился мотивирующий ролик «Квартала 95». Иронически обыгрывая Стамбульские договорённости, он выдвигал как бы «встречные» предложения Украины: «Щоб від Сум до китайських кордонів була безлюдна “буферна зона”», но при этом «Хоч відсоток залиште від нації, щоб хоч хтось працював нам на репарації».

Для тех, кто до сих пор «мовы не понимает» — пожелание безлюдной «буферной зоны» от Сумщины до Владивостока сочеталось с мнением, что 1% русских рабов надо бы оставить в живых в зачёт «выплаты репараций» натурой. Это всё — для сведения российских «розовых пони», которые до сих пор живут ленинскими идеями благотворного «поражения в войне».

Но — ладно. Два года прошло. Реальность изменилась. ВСУ стали слабее, #Россия — сильнее. В моральном отношении прежде всего. Пока за украинскими рекрутами гоняются людоловы из ТЦК, российские добровольцы тысячами сами идут на контракт «Za правду». К слову, тут интересный вопрос возникает. Если, как утверждает украинская пропаганда, «русские отправляются на СВО исключительно за деньгами», то почему в отношении украинцев перестала работать хоть «патриотическая» #мотивация, хоть финансовая. То бишь, почему киевская власть, объявившая о раздаче населению по 1000 грн просто «за лояльность», не в состоянии предложить призывникам такие #деньги, за которые они сами ломанулись бы к военкомам?

Но этот вопрос абсолютно неудобен армии диванных воинов, «за копеечку» подрабатывающих в комментариях по российским соцсетям. Таких, как известный в Альманахе и не только «Иван Петров», разорившийся бизнесмен с восточной Украины, вычищающий ныне сортиры в Польше. И озлобленный за это на… всех русских. Они, мол, виноваты, что его #бизнес «не зашёл».

Так вот, эта #армия — и есть последний резерв команды Зеленского-Ермака.

Промайданная «Украинская правда» приводит подробный портрет этих «ани́к».

«Не принимая личного участия в военных действиях, эта бескомпромиссная публика до сих пор ждёт “распада РФ” и выхода ВСУ на границы 1991 года уже в ближайшем будущем. На меньшее несгибаемый “диванный воин” не согласен, и никакой другой финал активной фазы войны его не устроит. Он по-прежнему жаждет получить всё и сразу: Москву в руинах, парад победы в Севастополе, Путина в Гааге на скамье подсудимых.

Вот только реализовывать эту максималистскую программу должен кто-то другой – тот, кто сражается и умирает на заднем плане.

Боец диванного фронта – универсальный типаж. Его не ограничивают профессиональные, географические, возрастные, половые или иные рамки. Кто все эти люди?

1. Обладатель надёжной брони или отсрочки от мобилизации, уверенный, что ему-то не придётся надеть “пиксель”.

2. Молодая одинокая #женщина, которую гендер освобождает от большинства ограничений военного времени.

3. Украинец или украинка, находящиеся за границей и не обременённые близкими родственниками на фронте.

4. Повёрнутый на мести человек, уверенный, что за его проблемы должна “мстить России” вся Украина.

5. Пенсионер (ка), не имеющий/ая сыновей или внуков мобилизационного возраста.

У каждого/каждой из них появляется соблазн – максимально поднять планку требований к ВСУ и к руководству страны, а также к самому понятию “украинская победа”.»

Ну и чисто статистически — для полной картины (по данным украинского «Зеркала недели»):

— 61% громадян решительно отвергают какие бы то ни было уступки в ходе гипотетических переговоров с Москвой;

— 51,5% называют освобождение всей Украины в границах 1991 года необходимым условием завершения конфликта;

— но при этом 46% считают, что в разгар масштабного военного кризиса “не стыдно” быть уклонистом;

— противоположного мнения придерживаются лишь 29% украинцев, но ИЧСХ, горячее всего — аж целых…

— 37%! — осуждают ухилянтов респонденты старше 60 лет, которым #мобилизация уже не грозит.

И вот эту «армаду» безумцев не победить — никому, никогда и никак?

А есть ли рецепт, чтобы каждого из низ оправить на ЛБС?

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