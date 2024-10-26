 

Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 583 несовершеннолетних

26.10.2024, 18:20, Новости дня
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Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 26 октября 2024 года, 976-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 583 ребенка, 1655 несовершеннолетний получил ранения.

В ночь на 26 октября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли три человека, среди них – ребенок.


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