Рупор кремлевской пропаганды: Депортируйте меня в Грузию

Смешная история.

Персонаж с Украины после евромайдана въехал на территорию РФ, активно гадил в соц.сетях на РФ и топил за нацистов на Украине. И лишь во времена СВО за него взялись. Теперь он извиняется и ноет, чтобы его не отправляли на территории его любимой нацистской Украины, потому что его там отправят в ТЦК на мясо. Любить то нацистов ему нравилось на расстоянии, а вот стать для них пушечным мясом он не хочет.

Поэтому просит депортировать его в Грузию.

Самый большой ужас поклонника Украины – быть отправленным на Украину.

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