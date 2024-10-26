Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно
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Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно с другими членами домохозяйства. Согласно эксперту, такая практика чревата скрытой угрозой заражения вшами. Через общее полотенце паразиты легко передаются от инфицированного человека другим.
Вши могут поражать как голову, так и другие участки тела. Платяной педикулез возникает на одежде и прилегающих участках кожи, а лобковый — в интимных зонах, подмышечных впадинах и на ресницах.
Уэлш подчеркивает, что вшивостью страдают не только представители низших социальных слоев, игнорирующие гигиену. Заразиться может любой, несмотря на чистоплотность.
Признаками педикулеза служат кожная сыпь, зуд, покраснение и шелушение. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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