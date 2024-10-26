 

Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно

26.10.2024, 17:10, Разное
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Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно с другими членами домохозяйства. Согласно эксперту, такая практика чревата скрытой угрозой заражения вшами. Через общее полотенце паразиты легко передаются от инфицированного человека другим.

Вши могут поражать как голову, так и другие участки тела. Платяной педикулез возникает на одежде и прилегающих участках кожи, а лобковый — в интимных зонах, подмышечных впадинах и на ресницах.

Уэлш подчеркивает, что вшивостью страдают не только представители низших социальных слоев, игнорирующие гигиену. Заразиться может любой, несмотря на чистоплотность.

Признаками педикулеза служат кожная сыпь, зуд, покраснение и шелушение. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.


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