Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно

Британский врач Сара Уэлш предостерегла от использования полотенец совместно с другими членами домохозяйства. Согласно эксперту, такая практика чревата скрытой угрозой заражения вшами. Через общее полотенце паразиты легко передаются от инфицированного человека другим.

Вши могут поражать как голову, так и другие участки тела. Платяной педикулез возникает на одежде и прилегающих участках кожи, а лобковый — в интимных зонах, подмышечных впадинах и на ресницах.

Уэлш подчеркивает, что вшивостью страдают не только представители низших социальных слоев, игнорирующие гигиену. Заразиться может любой, несмотря на чистоплотность.

Признаками педикулеза служат кожная сыпь, зуд, покраснение и шелушение. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.