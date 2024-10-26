Red Magic 10 Ultra поразит огромным экраном и батареей с поразительной емкостью

Новейший игровой смартфон Red Magic 10 Ultra поразит пользователей своим огромным экраном и батареей с поразительной емкостью.

Инсайдеры сообщают, что линейка Red Magic 10 будет включать три модели: Pro, Pro+ и флагманскую Ultra. Утверждается, что Red Magic 10 Ultra оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, гигантским экраном диагональю 6,9 или даже 7 дюймов и долгоиграющей батареей емкостью до 7000 мАч. Это сделает смартфон одним из самых автономных на рынке.

Устройство также продемонстрирует практически безрамочный дисплей с фронтальной камерой, скрытой под экраном. Ожидается, что серия Red Magic 10 Pro дебютирует в Китае в ноябре, а о доступности глобальных версий пока нет информации.

Линейка смартфонов Red Magic позиционируется как топовые игровые устройства, отличаясь производительным оборудованием, ярким дизайном и встроенным кулером для эффективного охлаждения.