Нарушения щитовидной железы привели к упадку сил и неврозам

Эндокринолог Анастасия Лунева выяснила, что проблемы с щитовидной железой вызывают не только физические, но и психологические расстройства.

Дисбаланс в гормональной активности железы может проявляться в форме сезонных недомоганий. Типичные осенние симптомы – апатия, плаксивость, подавленность, вялость и повышенная сонливость – нередко указывают на нарушения в работе щитовидки.

Врач отметила, что к признакам гормональных сбоев относится также ощущение кома в горле, которое часто воспринимают как ЛОР-заболевание. Любые образования на шее также следует проверять у эндокринолога.