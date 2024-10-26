 

Нарушения щитовидной железы привели к упадку сил и неврозам

26.10.2024, 13:50, Разное
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Эндокринолог Анастасия Лунева выяснила, что проблемы с щитовидной железой вызывают не только физические, но и психологические расстройства.

Дисбаланс в гормональной активности железы может проявляться в форме сезонных недомоганий. Типичные осенние симптомы – апатия, плаксивость, подавленность, вялость и повышенная сонливость – нередко указывают на нарушения в работе щитовидки.

Врач отметила, что к признакам гормональных сбоев относится также ощущение кома в горле, которое часто воспринимают как ЛОР-заболевание. Любые образования на шее также следует проверять у эндокринолога.


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