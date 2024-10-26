Эдвард Радзинский: «Символом Страны Советов должна была стать шестиконечная звезда, но художник ошибся»

Известный историк Эдвард Радзинский представил в библиотеке Академии наук свою новую монографию «Тайные смыслы Октябрьского переворота».

Обобщив тысячи неопубликованных архивных документов и воспоминаний современников, исследователь пришёл к сенсационному выводу – Владимир Ульянов-Ленин был оккультистом и встал на путь революционной борьбы, чтобы создать первое в истории человечества «масонское государство».

– Владимир Ильич был не просто масоном, он увлекался алхимией, астрологией и некромантией. В реалиях Российской империи за это можно было ответить по закону, поэтому он и пошёл в революционеры, – сказал Радзинский.

Особое внимание в монографии историк уделил символам СССР. Как оказалось, на гербе и флаге Страны Советов должна была быть шестиконечная звезда.

– Произошла типичная для большевиков история – полуграмотный художник не знал, что такое гексаграмма и по заданию партии и правительства нарисовал обычную пятиконечную звезду. Ленин рвал и метал, но эскизы уже ушли в печать, – пишет Радзинский.

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