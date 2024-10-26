 

Холопы торговали крадеными талонами на валежник

26.10.2024, 11:33, Разное
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Козельские опричники задержали группу холопов, торговавшую фальшивыми талонами на сбор валежника – преступники смогли самостоятельно изготовить сургуч, идентичный по составу используемому в царской типографии, а также наносили на бумагу поддельные узорные шифры (QR-коды) и продавали их по завышенным ценам – за пучок сухих веток брали по три алтына.

«Изначально холопы отказывались сознаваться в содеянном и называть имя своего предводителя, но после дыбы преступники стали значительно сговорчивее», – прокомментировала ход расследования глашатай Минрепрессий, боярыня Ирина Зверь.

Главарём шайки оказался холоп Фрол Бестужев, ранее уже привлекавшийся к ответственности за незаконную продажу берёзовых листьев. Он признался, что идею подсказал ему заезжий аглицкий недоброжелатель в целях свержения государственного строя. 

Решением суда Фрола приговорили к 15 годам каторжных работ на лесоповале, остальных участников группы помиловали – выписали 300 ударов плетью.

«Напоминаем всем подданным Российской империи: настоящие талоны на валежник продаются только в сертифицированных лавках, за покупку, реализацию и создание подделок вас ожидают каторжные работы», – заключила высокопоставленная боярыня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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