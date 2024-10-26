Мнение: Заморозки банковских вкладов не будет

Согласно аксиоме блогера, которую сформулировал Кримсональтер, «при принятии любого решения власть поступит максимально подло по отношению к гражданам, независимо от любых других соображений». Ничуть не удивлён, что на СмартЛабе начали обсуждать предстоящую заморозку банковских счетов в России. Пожалуй, более подлого поступка со стороны властей и вообразить себе нельзя.

Суть построения автора статьи на СмартЛабе и других участников обсуждения примерно следующая:

1. Граждане, соблазнившись высокой ставкой, отнесли уже на банковские депозиты кучу денег.

2. Если ставку снизят, граждане снимут деньги с депозитов и потратят, что вызовет жуткую инфляцию.

3. Так как для государства жуткая инфляция — совсем не вариант, оно предпочтёт заморозить вклады.

4. Испытанный способ заморозки — насильно конвертировать 95% от вкладов граждан в военные облигации, а чтобы граждане не сильно ворчали, установить по этим облигациям высокие проценты.

5. Когда боевые действия закончатся, можно будет кинуть граждан ещё раз, как это делали в таких случаях в СССР: проведя какую-нибудь денежную реформу или отложив выплату по займам на 20 лет.

Подробнее мы будем обсуждать «заморозку» в воскресенье, в 17 часов, в очередном выпуске Клуба Зелёной Свиньи. Ну а пока что вот несколько моих соображений по этому поводу.

1. Сложный период у России был в 2022 году. Было неясно, как наша экономика выдержит 20 тысяч санкций, при этом был серьёзный риск усиления влияния группы коммунистов, требующих национализации, массовой мобилизации, возврата Госплана и тому подобных безумств, которые надёжно похоронили бы экономику России. К счастью, эта группа была полностью разгромлена в 2022-2023, и серьёзного влияния на решения Кремля уже не оказывает.

Сейчас ситуация кардинально другая, чем в 2022. Основные карты уже разыграны, расклад на всех полях полностью в нашу пользу. Как написал на днях один из наших врагов на Конверсейшн, «история не знает примеров успешного противостояния с Россией в условиях затяжной борьбы». Нет смысла идти на отчаянные меры в условиях, когда мы надёжно выигрываем, и вопрос только в том, чтобы додушить противников с минимально возможными потерями личного состава.

2. Заморозка вкладов — это по-настоящему отчаянные меры, это выстрел себе в ногу даже не из пистолета, а из гранатомёта. Заморозка вкладов — это не только крах банковской системы, но и конец рублю, так при таком сценарии от рублей все будут стараться избавляться моментально, как от горячих картофелин. Народ вернётся к расчётам в наличных долларах, как в девяностые, и отличие от девяностых будет только в том, что к долларам на этот раз добавятся юани. Безнал перейдёт на криптовалюту, что станет для настоящим праздником для криминалитета. Наша экономика, с которой сейчас всё отлично, моментально опустится до уровня тяжело болеющих Аргентины или Венесуэлы.

3. Самое смешное, что денег-то у государства сейчас полно, запасы огромны, а резерв для увеличения долгов мы ещё даже не начали как следует выбирать. Экономика России работает не в военном, а в рабочем режиме, с небольшой перегрузкой. В таком режиме при необходимости мы можем воевать десятилетиями — если, конечно, найдутся достаточно прочные враги, которые смогут выдержать противостояние против России в течение столь долгого срока. Пока что врагов такой прочности я на глобусе нашей планеты не вижу: наши возможные противники хороши в блицкригах, однако даже три года Спецоперации, в которой они не участвуют напрямую, уже вымотали их до стадии размышлений о капитуляции.

4. Автор статьи на Смартлабе предполагает, что возврат ставки к низким значениям может вызвать инфляцию. Это, однако, не является проблемой сразу по нескольким причинам.

Во-первых, обладатели самых больших депозитов не побегут тратить рубли в магазинах, когда проценты снизят. Они просто переложатся в другие активы — в недвижимость, в ценные бумаги, в золото. На стоимость пачки пельменей в «Пятёрочке» этот их манёвр не повлияет никак.

Во-вторых, даже если предположить, что кто-то бросится тратить деньги на потребление — на автомобили, на еду, на ремонт кухни — выплеск инфляции будет разовым. Предположим, что рубль рывком обесценится аж на 15% (на самом деле, думаю, отток средств с депозитов даже 5% инфляции не даст). И что — разовая просадка рубля на 15% является столь страшной перспективой, что ради предотвращения это «катастрофы» надо уничтожать банковскую систему, заставлять людей отказываться от рубля в пользу наличных долларов с юанями, провоцировать гиперинфляцию а-ля Венесуэла? Смешно.

В-третьих, наша экономика — экспортная, её основой является продажа нефти, газа, металлов, удобрений, еды и тому подобного. Слабый до определённых пределов рубль нам выгоден, так как он позволяет стране работать в плюс и развивать отечественное производство. Разовая инфляция даже в 15% — это проблема для рейтингов власти, однако для самочувствия экономики это не просто хорошо, это нормально. Инфляция — это буквально часть наших планов на ближайшие годы, а если так, то почему бы и не выполнить двухлетний план одним рывком?

Подведу итог

Заморозке вкладов — это безумие в чистом виде, идея из разряда «давайте отменим частную собственность, ограбим наших буржуев и начнём строить на пепелище Небесный СССР 2.0». Наши враги, конечно, очень хотели бы, чтобы Россия повторила суицид 1917 года, но уже, кажется, даже самые оптимистично настроенные британцы понимают, что на этот раз мы им такого удовольствия не доставим. Власти России периодически делают глупости, но ничего даже близкого по масштабам в перечне их ошибок я не наблюдаю. Ждать от Кремля заморозки вкладов — это как ждать от пропустившего обед клерка попытки ограбить банк с оружием в руках, чтобы немедленно добыть себе денег на еду.

Жалею я, собственно, только об одном: что в России нет легальных тотализаторов, которые принимали бы ставку на событие «Заморозка вкладов». Я бы загнал в такой тотализатор символические пару сотен тысяч рублей — не для того, чтобы выиграть, а чтобы потом напоминать сомневающимся, как я оказался прав.