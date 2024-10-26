 

Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия

26.10.2024, 11:00, Новости дня
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В интервью одному из телеканалов она рассказала о том, что ее удерживали против воли в доме матери в подмосковном поселке. Это признание стало настоящей сенсацией и вызвало волну эмоций как у поклонников, так и у профессионалов.

Адвокат Успенской Елена Сенина прокомментировала ситуацию. Она отметила, что состояние Татьяны связано с ее болезнью. “Это безусловно трагедия”, — сказала она, добавив, что такое состояние дочери певицы может использоваться для создания сенсации. По мнению юриста, интервью в момент острого состояния больного человека — это неуместно и некорректно.

Сенина также выразила удивление тем фактом, что, имея возможность перемещаться, Татьяна выбрала путь публичного заявления вместо обращения в правоохранительные органы. “Мы это уже проходили”, — напомнила адвокат, намекая на предыдущие конфликты в семье. Она подчеркнула, что Любовь Успенская не испытывает обиды на свою дочь. Для матери важнее всего здоровье ребенка. “Мать видит больного ребенка, и это вызывает не обиду, а большую горечь”, — пояснила она.

На данный момент Татьяна Плаксина находится в Москве. Адвокат уверяет, что мать делает все возможное для помощи дочери и ее выздоровления. Обострение отношений между Успенской и Плаксиной поднимает сложные вопросы о семейных узах, ответственности и понимании. Важно отметить, что подобные ситуации требуют деликатного подхода и поддержки со стороны близких.


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