Российские школьники обсудили «План Даллеса» на «Разговорах о важном»

На традиционном уроке «Разговоры о важном» миллионы российских школьников познакомились с одним из главных документов XX столетия – «Планом Даллеса».

Во вступительном слове председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский обратил внимание подростков на «грязные методы», которые использовали США в годы Холодной войны, нацеленные на моральное разложение граждан СССР.

– Американцы работали постепенно, внедряя нашим людям лживые ценности потребления, десятилетиями они создавали положительный образ коллективного Запада. К сожалению, многое им удалось, и великий Советский Союз рухнул, – сказал Мединский.

После выступления главы РВИО состоялось коллективное чтение избранных фрагментов «Плана Даллеса», посвящённых программе подрыва традиционных ценностей и разобщению многонационального народа Советского Союза. По итогам обсуждения школьники по собственной инициативе составили коллективную петицию с осуждением русофобской политики США и пообещали добиться международного осуждения Аллена Даллеса и его сообщников.

– Мы, молодые россияне, полностью и безоговорочно клеймим презрением русофоба-мракобеса Даллеса, двурушника и лицемера. Трус, предатель, потомственный антисоветчик даже спустя полвека после своей закономерной кончины продолжает гадить, уже через реализацию своего плана. Но тайное стало явным. Мы готовы достойно ответить отъявленным русофобам, – говорится в обращении, которое подписали более 5 миллионов учащихся.

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