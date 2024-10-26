Мнение «аналитика»: О фото дня… Последний шанс Америки?

Очень сильная фотография, на самом деле, хотя некоторые снобы наверняка скажут «фу-фу-фу!». Но правда жизни — не на их стороне. А ведь именно в правде — сила, как мы помним.

Так где же правда и в чём же сила этого фото с кандидатом в президенты #США Дональдом Трампом в центре?

Она — в деталях. В каждой детали.

На снимке из запрещённой в России соцсети американские пасторы молятся вместе с Дональдом Трампом. Или, как кто-то ехидно может сказать, «молятся на Трампа». Хотя точнее было бы — молятся за победу Дональда Трампа. Потому что в ней — их последний шанс.

Фотография очень точно отражает предвыборный расклад сил. За победу Дональда Трампа выступает, главным образом, «белая» #Америка. И не очень богатая, судя по одеждам большинства собравшихся. Это Америка среднего класса, Америка «ржавого пояса», Америка сотен миллионов простых избирателей.

Именно американский средний класс, «синие воротнички», мужественные фермеры в числе наиболее пострадавших от глобализации, достижения которой вызвали феноменальный взлёт Уолл-Стрит и… неравенства в США. Впрочем, «повезло» и наименее обеспеченным получателям пособий и фуд-стемпов. Особенно темнокожим. Вот их представителей — почти что нет на молитвенном собрании «Вместе с Трампом». Это — электорат цветной демократки Камалы Харрис. Как и «Топ 0,1%» самых богатых семей или верхняя часть «белых воротничков», преимущественно из IT, финансов и университетской профессуры.

Кажется, никогда со времён Гражданской войны #Америка не была так расколота по имущественному и расовому признаку…

Чисто статистически, белые американцы пока ещё составляют большинство среди других рас. Но время не на их стороне. Так что нынешние #выборы, возможно, для них последний шанс мощно заявить о себе и добиться каких-то перемен к лучшему.

Но сплотятся ли бывшие WASP’ы вокруг Дональда Трампа на избирательных участках так же, как их пасторы сплотились на этом фото?

Каков ваш прогноз?

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