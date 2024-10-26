 

Мнение «аналитика»: О π-це в столицах… Ад, кошмар и Израиль?

26.10.2024, 6:55, Разное
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Фото © Reuters

Звуки взрывов не дают спать спокойно. А #новости напоминают о «войне городов» — была такая фаза 40 лет назад в горячем конфликте двух стран-соседей на Ближнем Востоке. Только теперь это всё больше «война столиц», когда всем видам обстрелов подвергаются в первую очередь мегаполисы.

Первым по недоброй традиции «прилетело» в Киев. Серьёзно так.

Подавленный украинским ПВО и «локационно потерянный» неизвестный дрон новейшей модификации «Обломок» ударился в один из верхних этажей 25-этажного здания в Соломенском районе Киева. Возник пожар в квартире, пять человек пострадали, один, к сожалению, погиб. По данным Киевской администрации, это 15-летняя девушка. Сигнал воздушной тревоги её семья по непонятным причинам проигнорировала. Кошмар, конечно…

А через несколько часов последовал ответный удар Израиля по Тегерану в качестве возмездия за иранскую атаку на Землю Обетованную, которая, в свою очередь, состоялась в отместку за уничтожение лидера проиранской «Хизбаллы» в Ливане, а того убили за организацию ракетных ударов по израильской территории, вызванных «пейджерной атакой» Тель-Авива… И этот порочный круг насилия «не удаётся» разорвать уже не один десяток лет. Растёт, кажется, уже третье поколение, для которого такие вот удары, обстрелы и атаки — «норма» жизни.

Украинцы и русские вот ровно так же собираются «продолжать»?

PS Особенно доставляет в нынешнем ближневосточном кейсе, что обе «непримиримые» стороны, Иран и Израиль, так или иначе согласовывают свои взаимные удары с Вашингтоном. Но если #США так успешно модерируют это всё, то почему затянувшийся #кризис они «не могут» (не хотят?) закончить?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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