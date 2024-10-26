Рупор кремлевской пропаганды: Одна из компаний Роснано украла при Чубайсе 13 млрд. рублей

ФСБ обвинила учрежденную «Роснано» компанию в хищении более 13 млрд рублей

Компания «Пластик лоджик», которая была учреждена «Роснано» в 2010 году, похитила более 13 млрд руб. при создании российского планшета, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФСБ. По данным спецслужбы, выделенные для разработки деньги компания перевела в иностранные юрисдикции. Бывший гендиректор «Пластик Лоджик» Борис Галкин был арестован в июне.

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Бориса Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее разбирательство переквалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Потерпевшей стороной была признана «Роснано». Тогда сумма средств не раскрывалась.

В сегодняшнем сообщении ФСБ говорится, что в деле речь идет о хищении 13 млрд руб., выделенных «Роснано» компании «Пластин лоджик» для выполнения инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». В рамках этого проекта разрабатывались планшеты для школьников, которые в 2011 году возглавлявший тогда «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал Владимиру Путину.

Следствие указывает, что у «Пластик лоджик» не было достаточных мощностей и квалифицированного персонала для создания такого производства. Выделенные «Роснано» средства были выведены под иностранные юрисдикции.

Борис Галкин был задержан 4 июня, на следующий день Мещанский суд заключил его под стражу, сообщают источники «Ъ». В отделение полиции экс-гендиректор приехал сам, по просьбе оперативников ФСБ. Защита Галкина утверждает, что в деле нет никаких доказательств причастности его клиента к растрате. Адвокат просил о домашнем аресте, поскольку расследование преступлений, совершенных при предпринимательской деятельности, не требует помещение подозреваемого в СИЗО.

https://news.mail.ru/incident/63364917/ – цинк

Никто ведь и не договадывался, что в Роснано и связанных с ней компаниях могут воровать. Особенно при Чубайсе.

Относительно же заявлений о возможной экстрадиции Чубайса, то конечно же он в России возвращаться не будет, особенно при текущей конъюнктуре.

Брать его надо было, когда он еще в России был, а не слинял в Израиль.

То, что за эту клоаку наконец взялись – это хорошо. Плохо, что так поздно.

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