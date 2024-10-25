Рупор кремлевской пропаганды: Новые 5000 рублей

Сообщают, что начался ввод в оборот новых купюр номиналом в 5000. Уже в двух регионах запустили.

Распространять начали на Алтае и в Перми. Купюры тематически посвящены Челябинску.

Более массово появятся по стране с ноябре-декабря 2024 года и постепенно войдут в общепринятый оборот. Старые купюры еще несколько лет будут в обороте.

Также заявлено о планах обновить линейку основных купюр малого номинала в течение 2025 года.

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