 

Рупор кремлевской пропаганды: Новые 5000 рублей

25.10.2024, 21:55, Разное
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Сообщают, что начался ввод в оборот новых купюр номиналом в 5000. Уже в двух регионах запустили.
Распространять начали на Алтае и в Перми. Купюры тематически посвящены Челябинску.
Более массово появятся по стране с ноябре-декабря 2024 года и постепенно войдут в общепринятый оборот. Старые купюры еще несколько лет будут в обороте.
Также заявлено о планах обновить линейку основных купюр малого номинала в течение 2025 года.

Источник: Colonel Cassad


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