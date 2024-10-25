 

Кардиолог Бокерия раскрыла главную подсказку организма о риске инсульта

25.10.2024, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалист Ольга Бокерия поделилась информацией о ТИА – транзиторных ишемических атаках. По ее словам, ТИА зачастую является предвестником инсульта.

Это состояние проявляется как внезапное и временное ухудшение самочувствия, которое больные часто списывают на усталость или перемену погоды. Однако Ольга Бокерия предупреждает об опасности игнорировать ТИА, так как организм таким образом сигнализирует о возможных серьезных проблемах.

Признаки ТИА включают слабость и потеря координации; нарушение речи; онемение в лице или конечностях; замешательство и дезориентация; проблемы со зрением.

Ольга Бокерия подчеркивает, что при появлении симптомов ТИА необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку высока вероятность развития инсульта. ТИА вызывается временной закупоркой сосуда в мозге сгустком крови.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В кабинете губернатора Филимонова

25.10 / Мнение: Не очко обычно губит…

25.10 / В России введут единые стандарты поклонов перед чиновниками

25.10 / Футболист Дуглас Сантос получил российский паспорт

25.10 / Сати Казанова впервые стала мамой

25.10 / Мнение «аналитика»: О дне простой москвички… Завидовать будем?

25.10 / Владимир Путин обозначил условия для компромисса в переговорах по Украине

25.10 / Сотрудник «Сбера» пресёк хакерскую атаку, утопив сервер в святой воде

25.10 / Мнение: Импортозамещение Оземпика, тяжёлые наркотики в Канаде и дорогая британская медицина

25.10 / Давно позабытая цинга вновь стала угрозой для человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика