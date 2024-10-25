Кардиолог Бокерия раскрыла главную подсказку организма о риске инсульта

Специалист Ольга Бокерия поделилась информацией о ТИА – транзиторных ишемических атаках. По ее словам, ТИА зачастую является предвестником инсульта.

Это состояние проявляется как внезапное и временное ухудшение самочувствия, которое больные часто списывают на усталость или перемену погоды. Однако Ольга Бокерия предупреждает об опасности игнорировать ТИА, так как организм таким образом сигнализирует о возможных серьезных проблемах.

Признаки ТИА включают слабость и потеря координации; нарушение речи; онемение в лице или конечностях; замешательство и дезориентация; проблемы со зрением.

Ольга Бокерия подчеркивает, что при появлении симптомов ТИА необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку высока вероятность развития инсульта. ТИА вызывается временной закупоркой сосуда в мозге сгустком крови.