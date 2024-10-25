Рупор кремлевской пропаганды: В кабинете губернатора Филимонова

В кабинете Вологодского губернатора Филимонова.

Отсылка к известному плакату "Рабоотать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал".

Еще летом писали, что у губернатора в кабинете также висят портреты Дзержинского и Берия.

Тогда тем более не стоит удивляться недавнему появлению в Волоогодской области еще одного памятника Сталину.

Главное, чтобы область нормально развивалась, иначе товарищ Сталин спасибо не скажет.

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