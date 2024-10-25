Рупор кремлевской пропаганды: В кабинете губернатора Филимонова
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В кабинете Вологодского губернатора Филимонова.
Отсылка к известному плакату "Рабоотать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал".
Еще летом писали, что у губернатора в кабинете также висят портреты Дзержинского и Берия.
Тогда тем более не стоит удивляться недавнему появлению в Волоогодской области еще одного памятника Сталину.
Главное, чтобы область нормально развивалась, иначе товарищ Сталин спасибо не скажет.
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Источник: Colonel Cassad
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