Владимир Путин обозначил условия для компромисса в переговорах по Украине

Российский сенатор Григорий Карасин в диалоге с представителями “Ленты.ру” заявил, что компромисс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине со стороны РФ предусматривает выполнение условий, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным во время выступления в Министерстве иностранных дел.

Политик подчеркнул, что Владимир Путин ясно сформулировал перспективы и требования страны. Эти условия, по словам Григория Карасина, известны западному сообществу и властям Вашингтона. Сенатор считает, что для реализации условий требуется здравый смысл и гибкость со стороны Запада.