Сотрудник «Сбера» пресёк хакерскую атаку, утопив сервер в святой воде

В штаб-квартире Минцифры состоялось награждение почётным знаком «Отличный связист» 25-летнего программиста «Сбера» Гамлета Лерояна, который в одиночку сумел отразить масштабную кибератаку на крупнейший российский банк.

Как отметил министр цифрового развития Максут Шадаев, молодой человек в критической ситуации проявил себя не только настоящим профессионалом, но и продемонстрировал «легендарную русскую смекалку».

– Не всегда есть возможность оперативно справиться с хакерами, и когда Гамлет понял, что данные могут попасть к преступникам, он принял единственное верное решение – утопить сервер в купели со святой водой, которая стояла в офисе, – сказал глава Минцифры.

По предварительным данным, атака была осуществлена западными спецслужбами с целью нанести критический ущерб инфраструктуре «Сбера» и похитить данные клиентов банка.

В ближайшее время передовой опыт борьбы с хакерами может быть распространён и на другие дата-центры — наличие огнетушителя со святой водой станет обязательным при эксплуатации серверного и сетевого оборудования.

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