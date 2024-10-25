 

Давно позабытая цинга вновь стала угрозой для человечества

25.10.2024, 16:25, Разное
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В австралийском Перте в больницу поступил необычный пациент с ярко выраженной сыпью на ногах из-за воспаления кровеносных сосудов. Анализы показали отсутствие аутоиммунных заболеваний и лишь анамнез позволил установить правильный диагноз. Изучение рациона мужчины показало, что у него развилась цинга – смертельно опасное заболевание, которое вновь угрожает человечеству. Причем в группе риска жители, как ни странно, развитых стран.

В случае с данным пациентом из-за финансовых трудностей он не мог позволить себе полноценное питание, пропускал приемы пищи и питался в основном полуфабрикатами. Он практически не употреблял овощи и фрукты, а также минеральные и витаминные добавки, которые ему прописали после операции по шунтированию желудка. Дефицит питательных веществ и особенно витамина С привел к тому, что у него развилась цинга. К счастью, его удалось легко вылечить, но в запущенных случаях это заболевание смертельно.

Проблема куда обширнее, чем кажется. По данным американских исследователей, в период с 2016-го по 2020-ый годы в США утроилось количество детей, которые систематически недоедают. И, как следствие, страдают от цинги. Низкий социально-экономический статус даже в такой развитой стране вынуждает людей питаться самой дешевой пищей, что провоцирует рост, казалось бы, давно забытых заболеваний.

Хорошая новость в том, что в современном мире с цингой легко бороться при помощи простых и дешевых препаратов, вроде аскорбиновой кислоты. Плохая новость – люди в своей массе игнорируют тревожные симптомы, они понимают, что питаются и живут неправильно, но не желают что-то радикально менять. И это может стать фатальным, так как дефицит витамина C снижает способность организма к заживлению ран, поэтому в итоге даже незначительное кровотечение или инфекция могут стать летальными.Источник &#8212 BMJ Case Reports


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