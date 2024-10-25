В Великом Новгороде извлекли саблю из колодца прошлых веков

В Троицком раскопе, расположенном неподалеку от новгородского Кремля, археологи извлекли из колодца XIX столетия хорошо сохранившуюся саблю в ножнах[/url] . На обнародованных в социальных сетях фотоснимках отчетливо видна золоченая гарда и прекрасно сохранившиеся ножны.

По мнению главы Центра археологических исследований Ольги Тарабардиной, сабля, вероятно, попала в колодец после революции. Находка подобного рода в регионе была зафиксирована ранее только на Андреевском раскопе. До этого археологам встречалось и другое уникальное наследие минувших лет: 900-летнее деревянное веретено, деталь станка для ткачества, а также сохранившее свой первозданный облик деревянное корыто XI столетия. В историческом сердце Великого Новгорода также были обнаружены уникальная печать владимирского и московского великого князя Василия Темного и князя Владимира Мономаха, ранее поднятая из земли.