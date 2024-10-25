 

Лимитированная версия фильма «Чужой: Ромул» выйдет на видеокассетах

25.10.2024, 14:45, Разное
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Во время специального показа фильма «Чужой: Ромул», организованного Beyond Fest в Лос-Анджелесе, режиссер кинокартины Федерико Альварес анонсировал выпуск его специальной лимитированной серии. Для этого фильм запишут на кассеты VHS, что должно стать данью уважения франшизе. 3 декабря исполняется 45 лет с выхода первого фильма про опасного инопланетного монстра-убийцу.

Как сообщила 20th Century Studios, задумано изготовить ограниченное число кассет VHS с фильмом, чтобы поклонники киносаги получили не очередную цифровую копию, а нечто материальное, осязаемое. Кассеты будут упакованы в дизайнерские конверты, оформленные в винтажном стиле. За рисунки для них отвечает Мэтт Фергюсон, художник и автор постеров многих голливудских блокбастеров.

Неизвестно, сколько кассет будет записано, как и то, сколько будет стоить такой коллекционный экземпляр. Вряд ли много – фильм не снискал почета у критиков, и зрители приняли его достаточно прохладно. Такая кассета будет иметь ценность в основном для истинных поклонников вселенной «Чужих».Источник &#8212 The Verge


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