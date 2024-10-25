Николс раскрыл признаки надвигающейся алкогольной зависимости

Употребление спиртного без осознания мер и последствий свидетельствует о приближении алкоголизма. Этот тревожный сигнал проявляется, когда у человека не возникает сомнений относительно приемлемости и безопасности приема напитков с градусом. Дейв Николс, известный врач из Великобритании, утверждает, что неконтролируемое желание выпить является явным признаком зависимости.

Люди на грани алкогольной зависимости стремятся к общению в состоянии опьянения и посещают только те мероприятия, где им предоставят возможность выпить. Воля таких людей ослабевает, поэтому они ищут оправдания для употребления алкоголя даже в дневное время, часто под предлогом снятия стресса. Пограничный алкоголизм проявляется в неприязни к непьющим людям, поскольку их отказ воспринимается как высокомерие и превосходство, пояснил Дейв Николс.

Согласно рекомендациям Национального института здравоохранения Великобритании, максимальное количество единиц алкоголя в неделю составляет 14. Формирование толерантности, когда человеку требуется все больше спиртного, является ярким признаком надвигающейся зависимости. Понимание содержания единиц алкоголя поможет избежать превышения норм: в 0,33 л пива содержится единица, в 120 мл вина — 1,1 единицы, в коктейле с крепким алкоголем — 1,3 единицы, а в 0,5 л крепкого алкоголя — 15,8 единиц.