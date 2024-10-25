 

Премьер-министр Индии нашёл на саммите БРИКС своего родного брата, пропавшего 60 лет назад

25.10.2024, 13:33, Разное
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На саммите БРИКС в Казани произошла удивительная история воссоединения братьев Моди, которых разлучили, когда они были ещё детьми.

– На саммите я заметил одного стереотипного индуса – богато одетый, чистый и образованный мужчина рассказывал Генсеку ООН о пользе шпагоглотания. В тот момент, когда он захотел продемонстрировать это дело на самом Гутеррише, я заметил на его руке родимое пятно, такое же, как у меня, – рассказал премьер-министр Индии.

В 1958 году двоюродный брат кума сестры отца Нарендры Моди – Миц Келль-Люнас пытался увести из семьи мать будущего премьер-министра, в которую был давно влюблён. Он тайно проник в родовой дворец Моди и предложил Хирабен бежать с ним. Но та отказалась, взамен отдав ему брата Нарендры, в знак памяти и чувств, что были между ними.

– Мы жили бедно, приемный отец много пил и рано умер. Я сменил много работ, чтобы прокормить мать и двенадцать сестер – с десяти лет я начал таксовать, затем мы шили костюмы для мировых брендов. До переезда в Россию пробовал себя и в IT – работал искусственным интеллектом в Amazon, – рассказал Раджа Манди.

В честь этого 22-24 октября в Индии будут объявлены праздничными днями, а на следующих выходных граждан Индии ждёт праздничный концерт, фейерверк и массовые танцевальные программы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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