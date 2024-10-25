 

Жасмин сделала сенсационное заявление о прибавлении в семье

25.10.2024, 13:30, Новости дня
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Жасмин откровенно поделилась своими мыслями о новой роли свекрови и отношении с невесткой. “Все писали мне в социальных сетях, что я – злостная свекровь, а на самом деле я оказалась пушистой и доброй”, – отметила певица.

Она рассказала, что ее невестка называет ее мамой, что для Жасмин является большой честью. Это теплое обращение появилось еще до свадьбы, и артистка искренне радуется расширению своей семьи.

Ева – не только жена Михаила, но и талантливая фигуристка. Ранее она тренировалась под руководством известного тренера Александра Жулина, но из-за травмы была вынуждена покинуть большой спорт в восемнадцать лет. После этого она работала пиар-менеджером у олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и сейчас стремится создать собственные ледовые шоу. Жасмин активно поддерживает ее амбиции и мечты.

“На моем недавнем дне рождения я попросила детей сказать несколько слов о себе”, – поделилась артистка. “Теперь у меня не трое детей, а четверо, и я горжусь этим”. Для Жасмин невестка стала настоящей дочерью, и она с радостью принимает ее в семью.

Певица также отметила, что между ней и Евой не возникло ни одной ссоры: “За это время у нас не было ни одного конфликта”. Это подтверждает, что отношения в новой семье складываются гармонично и тепло.

Жасмин уже открыто заявила своему сыну и невестке о своем желании стать бабушкой. Она надеется, что вскоре в их семье появится новый член. “Я жду внуков”, – говорит звезда. “Но это все в руках Всевышнего. Буду рада любому ребенку, но больше всего хочу внучку”.


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