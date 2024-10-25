 

Oppo Find X8 и Find X8 Pro представили смартфоны с мощными процессорами и камерами уровня Hasselblad

25.10.2024, 12:50, Разное
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Китайская компания Oppo представила флагманские смартфоны Find X8 и Find X8 Pro. Оба устройства получили схожий дизайн и аппаратное обеспечение.

Oppo Find X8 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В то время как Find X8 Pro имеет 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2780×1264 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. За производительность в этих смартфонах отвечает чип MediaTek Dimensity 9400 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Oppo Find X8 оснащается тройной камерой: 50-мегапиксельной основной, 50-мегапиксельной ультраширокоугольной и 13-мегапиксельным телеобъективом с трехкратным оптическим зумом. Find X8 Pro имеет дополнительную четвертую камеру – 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с шестикратным оптическим зумом. В обоих случаях для селфи используется 32-мегапиксельная камера.

Камеры смартфонов разработаны в сотрудничестве с Hasselblad.

Ключевой особенностью этих устройств является наличие кнопки, аналогичной Camera Control в iPhone 16.

Oppo Find X8 и X8 Pro оснащены аккумуляторами емкостью 5630 мАч и 5910 мАч соответственно, которые поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Другие особенности включают поддержку 5G, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, защиту от воды и пыли IP68 (Find X8) и IP69 (Find X8 Pro), датчик отпечатков пальцев и предустановленную оболочку ColorOS 15 на базе Android 15.

Oppo Find X8 и X8 Pro доступны в Китае по цене от 4199 юаней (56,8 тыс. рублей) и 5299 юаней (71,7 тыс. рублей) соответственно. О доступности этих устройств за пределами Китая, включая Россию, пока не сообщается.


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