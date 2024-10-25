Финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG снизились в третьем квартале 2024 года

Компания Mercedes-Benz Group AG пояснила о снижении доходов и прибыли в третьем квартале 2024 года. Доход снизился примерно на 7%, достигнув 34,5 миллиарда евро (37,4 миллиарда долларов), а прибыль до вычета процентов и налогов уменьшилась на 48%, составив 2,52 миллиарда евро.

Сокращение продаж автомобилей класса люкс привело к снижению маржи, которая составила 4,7% вместо ожидаемых 8%. Руководство компании признало, что результаты не соответствуют ожиданиям, что вынуждает принять меры по сокращению расходов. Экономический спад в Китае и кризис рынка недвижимости также повлияли на показатели компании. В частности, продажи моделей S-класса и Maybach значительно упали.

Ранее представители Mercedes-Benz и BMW критиковали введение пошлин на китайские автомобили в Европе, считая это противоречащим принципам свободной торговли и справедливой конкуренции.