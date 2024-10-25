Армия США недовольна заоблачной ценой боевых гарнитур HoloLens от Microsoft в $80 000

Военный бюджет США уже давно стал чем-то вроде священной коровы, которая ни в чем не знает отказа. Однако на этот раз что-то пошло не так — командование армии США высказало недовольство запредельной ценой очков дополненной реальности IVAS на базе гарнитуры HoloLens от Microsoft в $80 000 за единицу.

Первые прототипы очков Integrated Visual Augmentation Systems (IVAS) были созданы еще шесть лет назад, после чего Microsoft тут же заключила контракт с армией на поставку 100 тысяч устройств на сумму $480 млн.

Спустя три года контракт был продлен с условием, что производитель предоставит окончательную версию изделия, запчасти и поддержку в рамках контракта, что увеличит его стоимость до $22 млрд. в течение 10 лет. Цена первой партии из 5000 единиц обойдется в $373 млн., а весь заказ составит 121 000 единиц.

Но тут начались проблемы. Внедрение IVAS было перенесено с 2021 финансового года на 2022-й, после чего Пентагон неожиданно сообщил о том, что дальнейшая их закупка может оказаться пустой тратой бюджетных средств.

Причина — многочисленные претензии к очкам, которые, как выяснилось, представляют опасность для здоровья солдат, а также жалобы на заметное ограничение обзора. Так, после трех часов работы до 80 % пользователей испытывали головные боли, утомление глаз и тошноту.

В 2023 году Конгресс США вынужден был отклонить запрос армии о выделении $400 млн. на закупку 6900 гарнитур IVAS, направив при этом Microsoft еще $40 млн. на разработку улучшенной версии.

В обновленной версии многие недостатки все же удалось устранить. В настоящее время представители заказчика добиваются снижения цены комплекта IVAS с $80 000, из которых лишь $42 000 приходится на дисплей, аккумулятор и нагрудное устройство, а остальное — на управление армейскими программами, разработку и поддержку ПО и другие «сопутствующие» расходы.

В Microsoft заявили, что с пониманием отнеслись к пожеланию заказчика и изыскивают возможности снизить цену на IVAS.Источник — Bloomberg