Резиденция принцессы Дианы сменила владельца в Лондоне

В Лондоне совместными усилиями был найден новый владелец для бывшего дома семьи принцессы Дианы. Недвижимость обрела хозяина спустя две недели после того, как была выставлена на продажу. Речь идёт об особняке на Фарм-стрит, 24 в Мейфэре, который Диана часто посещала после развода с королем Чарльзом.

Особняк в георгианском стиле, построенный в начале 80-х, был приобретён отцом принцессы Джоном Спенсером в 1990 году в качестве подарка для его второй жены, Рейн Спенсер. Спустя десятилетие графиня продала недвижимость коллекционерам, владевшим ей до недавнего времени.

Теперь поместье принадлежит неизвестному покупателю, заплатившему за него 14,2 миллиона долларов. Фасады четырехэтажного особняка цвета слоновой кости украшает лепнина. На площади 464 квадратных метра разместились пять спален, зал для приемов, изысканная кухня-столовая, гостиная, библиотека и несколько ванных комнат. Подняться на любой из этажей можно на лифте, а на крыше обустроена уютная терраса.

Ранее Гарри, принц Сассекский, и его супруга Меган Маркл приобрели недвижимость в Португалии. По предварительной информации, покупка позволит паре путешествовать по странам Шенгенской зоны без ограничений. Точное местоположение дома не разглашается.