Первые признаки варикозной болезни описала врач-терапевт

Врач-терапевт Татьяна Романенко указала на первые признаки варикоза, возникающие в ногах.

По словам Романенко, уязвимость женщин к варикозу обусловлена гормональным фоном. Кроме того, лишний вес способствует варикозу, так как чрезмерная масса тела нагружает вены, повреждая их стенки. Также варикоз могут спровоцировать курение, алкоголь и длительная работа стоя.

Первыми признаками варикоза могут стать отечность и чувство тяжести в ногах. Указанные симптомы особенно заметны к концу дня после длительного пребывания в вынужденном положении.

Помимо отеков, о варикозе могут свидетельствовать судороги и болезненные ощущения. Видимые на ногах расширенные вены – признак уже запущенной патологии.

Для профилактики варикоза рекомендуется укреплять мышцы ног ходьбой и приседаниями.