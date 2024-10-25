Российская компания “Гравитон” представила первый ноутбук на процессорах AMD

“Гравитон” разработал первый ноутбук на чипах AMD, модель Н15А-Б. В его основе материнская плата “Ахтуба”, поддерживающая процессоры AMD Ryzen. Серийное производство планируется начать к 2024 году. До этого компания специализировалась на устройствах на архитектуре Intel, однако популярность AMD заставила “Гравитон” расширить ассортимент.

Н15А-Б оснащается процессорами AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U или Ryzen 7 7730U. Преимущество платформы AMD — встроенный графический ускоритель Radeon Graphics, обеспечивающий производительность уровня дискретных видеокарт.

Ноутбук получил IPS-экран с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/кв. м и антибликовым покрытием. Крышка из алюминия раскрывается на 180 градусов. Объем SSD М.2 достигает 4 ТБ, оперативной памяти — до 64 ГБ с возможностью расширения в сервисном центре.

Заказы на новую модель уже принимаются авторизованными партнерами. “Гравитон” наладит производство Н15А-Б на собственных линиях к концу 2024 года, а внесение в реестр Минпромторга РФ ожидается в первом квартале 2025 года.