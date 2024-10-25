 

Мнение: ЛАНДРОМАТ и молдавский джокер

25.10.2024, 10:40, Разное
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Осенью 2021 года Александра Стояногло по беспределу отстранили от должности генерального прокурора Молдовы, возбудили сразу пять откровенно сфабрикованных уголовных дел, которые объединили в одно производство, и отправили под домашний арест. «Новая газета» тогда оказалась едва ли не единственной газетой как в самой Молдове, так и за ее пределами, кто заступился за опального прокурора.

В ноябре 2021 года я был в командировке в Кишиневе, после которой написал текст «Охота на прокурора» и подготовил видеоверсию этой публикации. В которых называл Александра Стояногло политическим джокером. Именно джокером он, похоже, и оказался.

3 ноября 2024 года в Молдове состоится второй тур президентских выборов. В бюллетенях будут две фамилии – действующего президента Майи Санду и Александра Стояногло.

Ренато Усатый, у которого были очень хорошие шансы на выход во второй тур, оказался третьим, набрав почти 14% голосов. Но сколько помоев вылили на политика в последние недели перед голосованием. Как беспредельно его, что называется, мочили. Причем со всех сторон. И правые, и левые, и сторонники евроинтегррации, и противники.

Подозреваю, что из-за беспредельной информационной атаки на Ренато Усатого, политик потерял процентов десять-пятнадцать голосов. А сейчас судьба второго тура выборов президента Молдовы во многом зависит от того, как проголосуют сторонники Ренато Усатого.

Подробности – в программе "ЛАНДРОМАТ и молдавский джокер"

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте,  Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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